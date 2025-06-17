CHP’li Cumhur Uzun’dan TBMM’ye 'Muğla' Çağrısı, 'Komisyon Kurulsun'

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son dönemde artış gösteren ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına dikkat çekerek TBMM'd araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Muğla’nın trafik kazalarındaki kötü tablosuna değinen Uzun, bu sorunun nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Cumhur Uzun’dan TBMM’ye 'Muğla' Çağrısı, 'Komisyon Kurulsun'
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TÜİK 2024 verilerine göre Muğla’da yıl içinde toplam 22 bin 902 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 182 kişi yaşamını yitirirken, 9 bin 888 kişi ise yaralandı. Türkiye’nin nüfus sıralamasında 23. sırada yer alan Muğla, buna karşın ölümlü trafik kazalarında 7. sıraya yükseldi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla’nın, hem artan nüfusu hem de turizm sezonundaki yoğunluğu nedeniyle trafik açısından büyük bir yük altında olduğunu belirtti. Trafik altyapısındaki eksiklikler ve alınmayan önlemler yüzünden kazaların arttığını ifade eden Uzun, özellikle yaz aylarında trafik çilesinin katlandığını dile getirdi.

'TBMM'DE KOMİSYON KURULSUN' ÇAĞRISI

Uzun, sadece vatandaşların değil, Muğla’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de bu kazalardan olumsuz etkilendiğini belirterek, bu durumun Türkiye'nin turizm imajına da zarar verdiğini kaydetti. Bu nedenle, Muğla’da yaşanan trafik kazalarının çok boyutlu bir şekilde ele alınması ve sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atılması gerektiğini savundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden Uzun, "Muğla’da yaşanacak olası kayıpları en aza indirecek önlemler için harekete geçilmelidir” dedi.

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