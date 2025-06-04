CHP'li Uzun'dan Yangın İçin 'Özel Önlem' Çağrısı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlıklarını sorguladı. Özellikle yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Muğla’da alınan önlemleri mercek altına alan Uzun, sorularını TBMM gündemine taşıdı.

Uzun, son yıllarda Muğla ve benzeri illerde yaşanan orman yangınlarının büyük kayıplara neden olduğunu belirtti. “Son 10 yılda Muğla’da çıkan binlerce yangın sonucunda, yaklaşık olarak 80 bin hektar ormanlık alan yangınlardan zarar görmüş, diğer illerimizde yaşanan yangınlarla birlikte zarar gören alan yüzbinlerce hektarı bulmuştur. Bunun sonucunda ne yazık ki; çok sayıda can kaybımız olmuş ve ormanlarımız maalesef içindeki canlılarla birlikte yok olmuştur.” dedi.

Yangınların yalnızca orman varlığını değil, ekosistemi ve insan yaşamını da tehdit ettiğini vurgulayan Uzun, yangın öncesi alınacak tedbirlerin hayati olduğunu söyledi. “Özellikle yangın çıkmadan önce alınacak önlemler ve bilinçlendirme çalışmaları bu faciaları önlemek açısından en önemli adımlardan biri olarak görülmektedir.” diyen Uzun, hızlı müdahalenin de en az önleyici çalışmalar kadar önemli olduğunu kaydetti.

Yangınla mücadele araçlarının hazırlık durumuna değinen Uzun, yangın sezonuna girilirken teknik altyapının yetersiz kalmaması gerektiğini söyledi. “Yangınları söndürmek için kullanılacak, başta yangın söndürme uçakları olmak üzere araç, gereç, teçhizat ve personellerin ülkemizde artan sıcaklık ve tabiri caizse başlayan yangın sezonu nedeniyle hazır olması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uzun, yangın tespiti ve müdahalesinde kullanılan teknolojilerin artırılması gerektiğini de belirterek, İHA ve yangın söndürme uçaklarının sayısının artırılmasını önerdi. “Artık Türkiye’nin yangınlara feda edecek bir cana ve bir tek ağaca dahi tahammülü kalmamıştır.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

BAKAN YUMAKLI'YA SORULAR

CHP’li Uzun’un Bakan Yumaklı’ya Sorduğu sorular şöyle;

1. Yaz mevsimin başlaması ile doğru orantılı olarak olası orman yangınlarına dair 2025 yılı için Muğla’da alınan önlemler nelerdir?



2. Son 5 yılda ülkemizde en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair başta Muğla olmak üzere o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir?



3. Muğla’da günümüz itibariyle kaç adet yeni yangın ilk müdahale noktası vardır? Bu noktaların sayısının son 5 yıl ve bu yıllara göre dağılımı nedir?



4. Yangın filonuzun envanterinde bulunan kullanıma hazır araçlarının listesi nedir? Yangınlara; karadan, denizden ve havadan müdahale edecek araç sayınızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu envantere son 5 yılda yeni eklemeler olmuş mudur? Olmuşsa bu ekipmanlar nelerdir?



5. Muğla’da hangi ormanlarda kamera takip sistemi bulunmaktadır?



6. Muğla’da hangi ormanlarda emniyet şeritleri bulunmaktadır? Son 5 yılda Muğla ormanlarına yeni emniyet şeritleri açılmış mıdır? Açılmışsa bu şeritler hangi ormanlık bölgelere açılmıştır?



7. 01.01.2021 – 31.12.2024 tarihleri arasında Muğla’da yaşanan yangınlarda yurt içi ve yurt dışından hangi tür araçlar kiralanmış ve bu kiralara ne kadar bedel ödenmiştir?



8. Son 5 yılda Muğla’da kaç hektar orman alanı yanmıştır? Yanan ormanların yerine yeniden ağaçlandırma çalışması yapılmış mıdır? Bu çalışma ile kaç hektar alan yeniden ağaçlandırılmıştır? Ağaçlandırılmayan alan ya da alanlar var mıdır? Varsa buralar ile ilgili bakanlığınızca ne tür bir planlama yapılmaktadır?



9. Son 5 yılda Muğla’da yanan ormanlık alanlarda yapılan yapılaşmaların durdurulmasına dair bakanlığınızca yürütülen bir çalışma ya da bu konuya dair yapmış olduğunuz bir değerlendirme var mıdır?



10. Bakanlığınızca; ormanların korunması, temizliği ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine dair yürütülen projeler nelerdir? Bu projelere orman köylüleri ve yerel yönetimler dahil edilmiş midir?