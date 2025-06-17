Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği: BAE Lideri Al Nahyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği: BAE Lideri Al Nahyan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, görüşmede İsrail-İran gerilimi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

GÖRÜŞMEDE KRİTİK VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölge güvenliğini tehdit ettiğini ifade ederek, Orta Doğu’nun yeni bir savaşı kaldıracak durumda olmadığını vurguladı. Bu nedenle Türkiye’nin, diplomatik yollarla gerilimin sona erdirilmesi için girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunların çözümünün ancak müzakere masasına dönülmesiyle mümkün olacağını söyledi. Ayrıca Gazze’deki insani krizin dikkatlerden kaçmaması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi takdirde Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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