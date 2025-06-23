Kocaeli'de Panik Anları: Doğal Gaz Borusu Delindi, Fabrika Tahliye Edildi
Kocaeli Başiskele'de kimya fabrikasında yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi. Gaz sızıntısı nedeniyle fabrika tahliye edilirken, alarma geçen ekipler gaz akışını kesip onarım başlattı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının bahçesinde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı kazara delinince, bölge kısa süreliğine alarma geçti. Sabah saatlerinde Sepetlipınar Mahallesi Hayat Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iş makinesinin yanlışlıkla fabrikanın bahçesinden geçen doğal gaz hattına zarar vermesiyle gaz sızıntısı yaşandı.
Patlama veya yangın riskine karşı anında tahliye edilen fabrikanın çalışanları güvenli bölgeye alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, fabrikanın doğal gaz beslemesini hızlıca keserek tehlikenin büyümesini engelledi.
Polisin güvenlik çemberi oluşturduğu bölgede onarım çalışmaları devam ederken, bölge sakinlerine doğal gaz kesintisi yaşanmadığı bildirildi. Sadece fabrikanın gaz akışı geçici olarak durduruldu.
Yetkililer, kazı sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle doğal gaz hattının zarar gördüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA