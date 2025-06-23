Karpuz Tarlasında Çığlık: CHP'li Kaya'dan Tarım Bakanı'na 'Sahaya İn' Çağrısı

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde karpuz üreticilerini ziyaret ederek, tarlada yaşanan krizi yerinde gözlemledi. Üreticilerin maliyetin altında ürün satmak zorunda kaldığını belirten Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, "Artık koltukta oturmayın, tarlaya inin" dedi.

'İFLASIN AYAK SESLERİ'

Ziyarette konuşan Kaya, üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği karpuzların kilogram başına 2 liraya dahi alıcı bulamadığını söyledi. "Şubat ayında ekilen karpuzun bugün tarlada kilosu 2 liraya bile satılamıyor. Oysa üreticinin kilo başı maliyeti 5 lirayı buluyor" diyen Kaya, yaşanan durumu "tarımda iflasın ayak sesleri" olarak yorumladı.

Kaya, bazı üreticilerin ürünlerini bedava dağıtmak zorunda kaldığını da aktararak, "Dün Mehmet adlı bir üreticimiz, elindeki tüm karpuzu ücretsiz dağıttı. Kalite mükemmel, ama karşılığı yok" dedi.

Karpuzun tarlada ucuza alıcı bulamazken, şehirde 25-30 liraya satıldığını belirten Kaya, bu çarpıklığın üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkat çekti. "Bu sistemin kazananı yok" dedi.

Yaşanan krizin temelinde yanlış tarım politikalarının yattığını vurgulayan Kaya, "Geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatımız yüzde 7 geriledi. Tarım İl Müdürlükleri işini yeterince yapmıyor, çiftçi ise kulaktan dolma bilgilerle üretim yapıyor. Yönlendirme ve teşvik olmazsa, tarım bu hale gelir" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı'na doğrudan çağrıda bulunan Kaya, "Antalya'yı, tarlaları, seraları bizimle gezin. Bu ülkenin çiftçisi ne şartlarda üretim yapıyor, yerinde görün. Antalya, yaş sebze ve meyvede Türkiye'nin başkentidir. Bunu görmeden politika üretilemez" diyerek tarımda sahaya inmeden çözüm üretilemeyeceğini söyledi.