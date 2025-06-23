CHP'den Zeytinlik Düzenlemesine Sert Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, TBMM'deki komisyondan geçen ve zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açan yasa teklifine sert tepki gösterdi. Atalar, düzenlemenin yalnızca çevreye değil, aynı zamanda kültüre, inanca ve halkın ortak hafızasına karşı da büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

AKP iktidarını rant uğruna zeytinlikleri feda etmekle suçlayan Atalar, "Bu sadece doğaya karşı değil; kültürel mirasımıza, toplumsal hafızamıza, inancımıza ve gelecek kuşakların hakkına karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullandı.

'HUKUKA SALDIRI'

Zeytin ağacının bu topraklarda yalnızca bir tarım ürünü değil, binlerce yıllık bir yaşam biçiminin simgesi olduğuna dikkat çeken Atalar, zeytine yönelik tehdidin aynı zamanda Anadolu'nun belleğine saldırı anlamı taşıdığını belirtti.

Düzenlemede yer alan "görüş gelmemesi halinde izin verilmiş sayılır" hükmünü ise hukuka ve halk iradesine açık bir saldırı olarak nitelendiren Atalar, "Bu yasa yalnızca doğayı değil, kamusal aklı da yok sayıyor" dedi.

Zeytin hasadının, yalnızca bir tarımsal faaliyet değil; kuşaktan kuşağa aktarılan bir toplumsal dayanışma geleneği olduğuna işaret eden Atalar, zeytini yok etmenin sofraya, türkülerimize, geçmişimize ve geleceğimize zarar vermek anlamına geldiğini söyledi.

Atalar, "Zeytinliklerin taşınabileceğini savunan zihniyet, kırsal yaşamı ve kültürel çeşitliliği yok sayıyor. Bu bir çevre katliamı değil; stratejik bir yıkımdır" dedi.