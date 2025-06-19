Çiftçiler Zeytinlikler İçin Ayakta

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AKP’nin hazırladığı ve zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı yönünde eleştirilen kanun teklifine bir tepki de Çiftçiler Sendikası’ndan geldi.

Sendikanın açıklamasında, AKP’nin iktidar olmasından bu yana sanayicinin, maden şirketlerinin ve enerji şirketlerinin ihtiyacına uygun olarak doğanın metalaştırılmasının önünü açtığı iddiası savunulurken, KHK’ların hep sermayenin taleplerine yönelik olduğu kaydedildi.

Değiştirilmek için en çok uğraşılan yasanın Zeytincilik Yasası olarak bilinen “3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’ olduğu savunan açıklamada, “AKP zeytinlik alanlarını ranta açabilmek için defalarca Meclise kanun tasarısı getirmiş ama değiştirmeyi başaramamıştır. 2012 yılından itibaren de zeytinliklerin katledilmesini engelleyen yasal engelleri “Kanun Hükmünde Kararname” çıkartarak aşmaya çalışmışlar, Danıştay Daireler Kurulu kararnameyi “Kanunsuz” olduğundan dolayı iptal etmiştir. 2022 yılında da Madencilikle ilgili çıkarılan bir yönetmelikle bu yasa delinmeye çalışılmış, ÇİFTÇİ-SEN’in açtığı “Yönetmeliğin İptali Davası” gene kazanılmış ve “Yönetmelik” Danıştay tarafından iptal edilerek zeytinlik alanlar bir kez daha kurtulmuştur” denildi.

Meclis’e getirilmeye hazırlanan yeni kanun teklifine yönelik sert ifadeler kullanılırken, “AKP zeytinlik alanlarını yok edecek, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunu bir kez daha delmek için yeni bir hamle yapmaktadır. 13-06-2025 tarihinde “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuş, Kanun teklifi “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu”na gönderilmiştir. Kanun teklifinde madencilik ve enerji yatırımları faaliyetlerinin “ÇED” süreçlerini kolaylaştırıldığı gibi “Kamu yararı” adı altında “Acele kamulaştırma” uygulamaları ile Zeytinliklerin yok edilmesini sağlayacaktır. Acele kamulaştırma kararı alabilme yetkisini de 31-12-2030 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na verilmektedir. Kamuoyunun tepkisini azaltmak için “Zeytin ağaçları kesilmeyecek, başka bir yere taşınacak” denilerek, yağma masumlaştırılmaya çalışılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Çiftçilerin lehine olan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaların yok sayılması kabul edilemez” ifadeler kullanıldı.