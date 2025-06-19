Yılancı Kemal'e Sürpriz Saldırı: Zararsız Dediği Yılan Elini İki Kez Isırdı

Hatay’da "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir evde yakaladığı kara yılanı doğaya salmadan önce bilgilendirme yaparken beklenmedik bir şekilde ısırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Hatay'ın Payas ilçesinde doğayla iç içe yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bu kez yılan tarafından yakalandı.

Bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1,5 metrelik kara yılanı büyük bir soğukkanlılıkla yakalayan Başer, kameraların karşısına geçerek doğal yaşam hakkında bilgilendirme yaptı. Ancak dakikalar sonra yaşanan beklenmedik olay, hem izleyenleri hem de Başer'i şaşkına çevirdi.

'ZARARSIZ' DEDİ, ELİNDEN ISIRILDI

"Yılanlar zararsızdır, insanlardan korkarlar" diyen Başer, tam da bu sırada elindeki kara yılanın ani bir hareketiyle iki kez ısırıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen doğa tutkunu, sakinliğini koruyarak ilk müdahaleyi sabunlu suyla yapacağını söyledi.

Yılancı Kemal'e Sürpriz Saldırı: Zararsız Dediği Yılan Elini İki Kez Isırdı - Resim : 1

Isırılmasına rağmen yılandan korkmadığını ve onu doğaya salacağını belirten Kemal Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister. Biz doğaya saygı gösterdikçe, doğa da bize zarar vermez" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yılanın ani saldırısı ve Başer'in profesyonel yaklaşımı dikkat çekti. Elinden ısırılmasına rağmen panik yapmadan yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Hatay
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