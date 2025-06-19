Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayamıştı! Cezaevinden Kan Donduran Talimat: Siz Öldürün

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Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, toplumsal bir yara olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce kadın, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor ya da şiddete maruz kalıyor. Hukuki yaptırımların yetersizliği ve koruma mekanizmalarının zayıflığı, kadınların yaşam hakkını tehdit ediyor.

İzmir'de Fatma Alpaslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Şiyar Alpaslan'ın hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuklarını ölümle tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şiyar Alpaslan hakkında "basit tehdit" suçlamasıyla açılan dava, savcının değerlendirmesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında ağır ceza mahkemesine gönderildi.

BIÇAKLI TEHDİT KAMERADA

Fatma Alpaslan, telefonla görüntülü konuşma sırasında çocuğunun boğazına bıçak dayayan eşinin, onu canlı yayında tehdit ettiğini belirtti. O anları ekran kaydı alarak delil gösteren Fatma Alpaslan, can havliyle emniyete başvurdu.

Ağustos ayında yaşadığı fiziksel şiddet nedeniyle evden ayrıldığını ve başka bir şehre taşındığını belirten Fatma Alpaslan şöyle konuştu:

"Beni bulup tehdit etmeye devam etti. O gün bankadaydım, arayıp ‘Telefonu acil aç' dedi. Açtığımda çocuğumu kameranın önüne getirip bıçakla tehdit etti. Saçlarından çekiyordu O anın ekran kaydını aldım. Çünkü ben bu şahsı daha önce sosyal hizmetlere şikâyet ettim. 'Bu şahıs çocuklarıma şiddet uyguluyor, çocuklarımı ondan alın' dedim. Yapılan inceleme sonucunda çocukların şiddet görmediğine dair rapor hazırlanmış. Çocuklarım alınmadı."

CEZAEVİNDEN ÖLÜM TALİMATI

Olay yalnızca bu tehditle sınırlı kalmadı. Cezaevinde bulunan Şiyar Alpaslan'ın, annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde "Ben içerideyim, bir şey yapamıyorum. Siz yapın, siz öldürün" dediği öğrenildi.

Fatma Alpaslan dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Son duruşmadan önce annesini cezaevinden arayıp ‘Ben cezaevindeyim bir şey yapamıyorum, siz yapın, siz öldürün' diyor. Annesi de bunu onaylıyor ve kabul ediyor."

CEZAEVİ YÖNETİMİ ŞİKAYET ETTİ

Bu konuşma, cezaevi yönetiminin dikkatini çekti ve derhal savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Anne Ş.K'ye elektronik kelepçe takılırken, Fatma Alpaslan'a da takip cihazı verildi.

Anne Ş.K, şüpheli sıfatıyla emniyete verdiği ifadesinde "Oğlumun benden talepleri oldu, bende bunları geçiştirmek amaçlı ve gönlü olsun diye duymak istediği şeyleri söyledim" dedi.

Fatma Alpaslan'ın avukatı Nevraz Zeliha Sığın da yaptığı açıklamada, Şiyar Alpaslan'ın, oğlunun boğazına bıçak dayadığı anları Fatma Alpaslan'a izlettiğini, müvekkilinin şikayeti üzerine "basit tehdit" suçundan İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını anlattı.

Kaynak: ANKA