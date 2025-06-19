Ordu'da Toprağın Altından Tarih Çıktı! Mahalleli Belgesel İzler Gibi Seyrediyor

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Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışmaları esnasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı.

Altınordu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık dört ay önce Bayraktaroğlu Sokak’ta başlatılan yol çalışmaları sırasında, dün kepçenin çalışması sırasında toprağın altından kiremit parçaları çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine, Belediye ekipleri konuyu derhal Ordu Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

ARKEOLOGLAR İNCELEMEDE BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan arkeologlar ve müze uzmanlarının yaptığı ön değerlendirmelere göre, bölgede Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen, üstü kiremitlerle örtülmüş en az iki mezar bulundu. Bunun üzerine bölgede arkeolojik kurtarma kazısı başlatıldı.

KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Sürdürülen çalışmalar sonucunda mezarlardan birinde insan kafatası ve çeşitli kemik parçalarına ulaşıldı. Bu buluntular incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kazıların devam edeceği, mezarların kesin olarak hangi döneme ait olduğunun ve yapısal niteliklerinin detaylı arkeolojik analizler sonrasında netleşeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içinde, büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Tepe, alandaki çalışmaların durdurularak bilimsel yöntemlerle kazı sürecinin başlatıldığını, bu sürecin tamamlanmasının ardından yol çalışmalarının yeniden planlanacağını söyledi.

'MAHALLELİ OLARAK HEYECANLIYIZ'

Akkese Mahallesi Muhtarı Ömer Manav ise mahalle halkının gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ettiğini belirterek, "Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz, ne çıkacağını merak ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA