MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu

MasterChef Türkiye’nin ön eleme turlarında geçen yıl elenen Serap Baytak, şatafatlı kıyafetiyle geri döndü. Ayşe’ye ağır sözler söyleyen Serap, Mehmet Şef’i kızdırdı. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu
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Survivor 2025’in final yapmasının ardından TV8 ekranlarında yeni sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye, ön eleme turlarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programın son bölümünde, geçen yıl elenen isimlerden Serap Baytak dikkat çekti. Şatafatlı yöresel kıyafetiyle jürilerin karşısına çıkan Serap, önceki sezon elendiği Ayşe’ye sert sözlerle yüklendi ve Mehmet Şef’in sabrını zorlayan anlar yaşandı.

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu - Resim : 1

ESKİ YARIŞMACI GERİ DÖNDÜ, GERGİN ANLAR YAŞANDI

MasterChef Türkiye’nin bu sezonki ön eleme turlarında yarışmacılar, en az iki “Evet” alarak bir üst tura geçmek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen yıl ikinci eleme turunda üçlü elemede Ayşe’ye yenilerek elenen Serap Baytak, bu kez daha iddialı bir giriş yaptı. 27 yaşındaki Muşlu yarışmacı, ışıltılar içinde bir yöresel kıyafetle jüri karşısına çıktı. Ancak, yemek yapımına başlamadan önce eski rakibi Ayşe’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu - Resim : 2

Serap, “Anmak istemiyorum ama en azından geçen yılki yarışmacılar gibi timsah gözyaşları dökmüyorum burada. Ayrıca insanların duygularını suistimal etmiyorum. Burada geldim ve çalıştım. Olabilir, herkes hata yapabilir, herkes kaybedebilir,” diyerek Ayşe’ye göndermede bulundu. Ardından, “Zayıf halkaysan burada ne işin var? İlerlemişsen bu insanların verdiği destekle olduğunu düşünüyorum,” sözleriyle rakibine yüklenmeye devam etti. Bu çıkış, stüdyoda gergin bir atmosfer yarattı.

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu - Resim : 3

MEHMET ŞEF’TEN SERT UYARI

Serap’ın sözlerinin ardından Mehmet Yalçınkaya Şef, yarışmacının hazırlık sürecine müdahale etti. Kıyafetin kollarının yemek hazırlığına engel olduğunu fark eden Mehmet Şef, sinirle “Sen şaka mı zannediyorsun burayı? Buranın kuralları var… Biz millete bileklikle yemek yaptırmıyoruz, sen kollar içeride nasıl yemek yapacaksın?” diyerek Serap’ı uyardı. Bu sert tepki, stüdyoda şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu - Resim : 4

Serap ise Mehmet Şef’in öfkesine karşı beklenmedik bir yanıt verdi: “Neden bu kadar gerginsiniz? Bugün papatya çayı içmediniz mi?” Bu alaycı cevap, Mehmet Şef’i daha da kızdırdı. Serap’ın “Şefim, yarışmacı size özel hazırlandı” demesi üzerine şaşkına dönen Mehmet Şef, “Bana niye özel hazırlanasınız hanımefendi? Bu bir televizyon programı,” diyerek tepkisini sürdürdü. Bu diyalog, jüri üyeleri arasında kısa süreli bir gerilim yarattı.

MasterChef Türkiye'de Gergin Anlar! Mehmet Şef Küplere Bindi, Yarışmacının Kıyafeti Olay Oldu - Resim : 5

JÜRİLERDEN PARA İSTEDİ

Yarışmacı bir de "Testi kırılmıyor" diyerek jüri üyelerinden para istedi. Serap aldığı parayı da koynuna sıkıştırırken Somer Şef de 'Yarışmacıya para verdik. Bu program bunu da gördü' dedi.

ÜST TURA GEÇEBİLDİ Mİ?

Serap Baytak, geçen yıl ön elemede çorba etabında istenen kıvamı tutturamayıp elenmişti. Bu kez deve kuşu etiyle yaptığı yemekle jüriyi etkilemeye çalışsa da, kıyafeti ve tavırları nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Şef’in uyarısına rağmen yemek yapımına devam eden Serap, performansıyla jüriyi ikna edemedi ve ön elemenin ilk turunda üç “Hayır” oyu alarak yeniden elendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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