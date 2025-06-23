Bakan Ersoy Servet Değerindeki Teknesiyle Yunanistan’da! Tatil 'Turizmdeki Krizi' Teğet Geçti

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Rusya- Ukrayna, İsrail-İran gibi ülkeler arasında patlak veren savaşlar son zamanlarda turizme darbe vurmuş, Marmaris’teki eğlence mekanlarındaki görüntüler de Türkiye’nin turizm profilini olumsuz etkilemişti.

Nefes gazetesinden Yurdagül Uygun’un haberine göre, turizmde tehlike çanları çalmaya başlarken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunanistan’da lüks teknesinde tatil yaptığı ortaya çıktı.

Değeri 1.5 milyar lira (Eski parayla 1.5 katrilyon) olduğu öğrenilen içinde jakuzi, havuz, katlanır terasın da olduğu ultra lüks tekne ile tatil yapmasına tepki geldi. Öte yandan Bakan Ersoy’un gazeteci Ahmet Hakan’la tatil yapması da dikkat çekti.

ŞAMİL TAYYAR’DAN TEPKİ

Haberde aktarılana göre, AKP’li Şamil Tayyar, Bakan Ersoy’un Yunanistan’da tatil yapmasına şöyle tepki gösterdi: Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici.

BEKLENTİ 1.4 MİLYON TÜRK

Yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 10.5 milyona düşerken Yunanistan, son zamanlarda Türk turistlerin popüler rotaları arasında yer alıyor. Fiyatlar karşılaştırıldığında Yunanistan’daki fiyatların daha düşük olduğu belirtilirken, Yunanistan’a bu yıl 1.4 milyon Türk turistin gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Nefes gazetesi