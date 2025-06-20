MasterChef Jürilerinin Ağzı Açık Kaldı! Şimdiden Finalin En Güçlü Adayı... Neredeyse Kaşık Atıyorlardı

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MasterChef Türkiye 2025 sezonu, ön eleme turlarıyla büyük bir heyecanla başladı. 18 Haziran akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, Edirne’nin genç yeteneği 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, hazırladığı tabakla jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı adeta büyüledi. Edirne’nin coğrafi işaretli lezzeti Keşan Satır Et’i kendi yorumuyla sunan Tunahan, hem lezzet hem de sunumdaki başarısıyla şeflerden üç “evet” alarak bir üst tura yükseldi.

Tunahan’ın tabağı, özellikle Danilo Zanna’nın damağını şenlendirdi. Zanna, “Senin tabağın kaşığa çok yaklaştı!” diyerek genç yarışmacının MasterChef tarihinde ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim olduğunu vurguladı. Mehmet Yalçınkaya ise Tunahan’a, “Sen MasterChef’in altın çocuğu olabilirsin” sözleriyle övgüde bulundu. Ancak, tabağındaki sos dengesinin tam oturmaması nedeniyle Tunahan, tarihi kaşık alma başarısını son anda kaçırdı.

Edirne’de Turizm ve Otelcilik Lisesi’nden bu yıl mezun olan Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği yetenekle dikkat çekti. Ailesiyle birlikte Edirne’de yaşayan genç aşçı, çocukluk hayali olan yemek tutkusunu MasterChef sahnesine taşıdı. Romanya’da üç ay staj yaparak uluslararası mutfak deneyimi kazanan Tunahan, Edirne’deki alakart restoranlarda ve otel mutfaklarında çalışarak kendini geliştirdi. Daha önce katıldığı 11 yarışmada 10 birincilik ve bir Türkiye ikinciliği elde eden genç yetenek, MasterChef’te de iddiasını ortaya koydu.

Tunahan’ın performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, genç yarışmacının yeteneğini ve saygılı tavrını öven paylaşımlarla desteklerini dile getirdi. Genç yarışmacı, MasterChef’in en genç şampiyonu olma hedefiyle yarışmaya devam ederken, izleyiciler tarafından da favori olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi