Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Rüşvet Soruşturması: Profesörler de Var! Yüzlerini Böyle Gizlediler

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, bazı hastaların ameliyat tarihlerinin öne çekilmesi karşılığında "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 11 kişiden 10’u adliyeye sevk edildi. Bazı şüpheliler bu sırada yüzlerini gizledi.

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İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorlar hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Hasta yakınlarından "bağış" ya da "medikal malzeme ücreti" adı altında para alarak, hastaların işlemlerini öncelikli hale getirdikleri öne sürülen 11 sağlık çalışanı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir profesör ile iki doçentin de bulunduğu belirtildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Rüşvet Soruşturması: Profesörler de Var! Yüzlerini Böyle Gizlediler - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı vatandaşların hastane başhekimliğine giderek, ameliyat sıralamasının öne alınması için bıçak parası talep edildiğini bildirmeleri üzerine, hastane yönetimi durumu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. İhbar sonrası, Başsavcılığa bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Rüşvet Soruşturması: Profesörler de Var! Yüzlerini Böyle Gizlediler - Resim : 2

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, polis ekipleri İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, aralarında profesör M.M., doçentler V.E. ve Y.S.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. İddialara göre, şüphelilerin yaklaşık 50 kişiden toplamda 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında profesörlerin de olduğu bazı şüphelilerin ise sevk sırasında yüzlerini gizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA-DHA

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