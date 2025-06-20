Balıkesir'de Orman Yangını: Saatler Sonra Söndürüldü, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir Kepsut'ta dün bir orman yangını çıktı. İki gün devam eden yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken Balıkesir Valisi, alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesi Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra saat 14.00 civarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük panik yarattı. Alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplamda 150 personel sevk edildi.

İKİNCİ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları müdahalesi sona ererken, yangına karadan gece boyunca kararlı bir mücadele verildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise yangınla mücadele yeniden havadan da desteklenerek sürdürüldü.

Balıkesir'de Orman Yangını: Saatler Sonra Söndürüldü, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

5 GÖZALTI!

Yangının çıkış nedeni olarak yapılan ilk incelemelerde, biçerdöver ile tarlada hasat yapılırken kıvılcım çıkması sonucu yangının başladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olarak biçerdöver kullanırken yangına neden oldukları şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlarla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Nusret Mahallemiz ile Sarıfakılar Mahallemizde meydana gelen orman yangınları ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleri ile kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

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