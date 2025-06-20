Önce İstanbul, Sonra Samsun... Güney Koreli Fenomen Bir Kez Daha Taciz Edildi, O Anlar Yine Canlı Yayına Yansıdı

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Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park, bilinen adıyla "Mhyochi," 6 Haziran 2025’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde canlı yayın sırasında 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz bırakıldı. Olay, Park’ın canlı yayınında kaydedildi ve genç kadının tacizciden korkarak ağlayıp koşarak uzaklaştığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli Y.Z.A.’yı Pendik’te yakaladı. Y.Z.A., savcılık ve hakimlik ifadelerinde taciz kastı olmadığını, kalabalıkta yanlışlıkla temas etmiş olabileceğini ve sadece “iyi bayramlar” dediğini iddia etti. Ancak mahkeme, deliller ve görüntüler ışığında Y.Z.A.’nın “basit cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SAMSUN'DA DA TACİZE MARUZ BIRAKILDI

Bu olaydan kısa bir süre sonra, 19 Haziran 2025’te Hyojeong Park, Samsun’un Çarşamba ilçesinde başka bir taciz olayıyla karşılaştı. Canlı yayın sırasında bir kişi, H.S. (64), Park’ı ısrarla arabasına davet etti. Park, “Yürüyorum, teşekkürler, bay bay” diyerek teklifi reddetse de şahsın “Gel gezdireyim seni” gibi ısrarcı ifadeleri devam etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu anlar da canlı yayında kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu, takipçiler tarafından rahatsız edici bulunarak sert şekilde eleştirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin tepki çekmesi üzerine inceleme başlattı. H.S., polise verdiği ifadede, yolda yalnız yürüyen kadına yardım etmek istediğini iddia etti. Olayla ilgili resmi bir şikayet veya suç duyurusu bulunmadığı belirtildi.

Her iki olay da sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Park’a destek mesajları göndererek Türkiye’nin güzelliklerini tanıtmaya devam etmesini teşvik etti. Park, Samsun’daki olay sonrası gezisine Terme ilçesinde devam edeceğini paylaştı.

Park’ın daha önce 2022’de Hindistan’ın Mumbai kentinde de benzer bir taciz olayı yaşadığı ve bu olayda iki şüphelinin tutuklandığı biliniyor. 27 yaşındaki fenomen, YouTube ve Twitch üzerinden seyahat videoları paylaşarak tanınıyor ve yaklaşık 600 bin dolar net servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Star