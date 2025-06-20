YKS Heyecanı Başlıyor! Yarın 2,5 Milyondan Fazla Aday Sınava Girecek

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, 2 milyon 560 bin 640 adayın katılımıyla 21 Haziran’da start alıyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak ve 165 dakika sürecek. 22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sabah saatlerinde, Yabancı Dil Testi (YDT) ise öğleden sonra gerçekleştirilecek.

SINAVLAR 3 OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS, üç oturumdan oluşuyor. TYT tüm adaylar için zorunlu olup; Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşuyor. AYT oturumunda ise adaylara; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. Adaylar, hedefledikleri puan türüne göre ilgili testleri yanıtlayacak.

YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Adaylara yalnızca başvuru sırasında seçtikleri dilde hazırlanmış soru kitapçığı verilecek.

SINAV GİRİŞ KURALLARI

Adayların, sınava girecekleri binayı önceden görmeleri ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Belgeler sadece ÖSYM'nin internet sitesinden alınabilecek, basılı olarak gönderilmeyecek. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak.

SINAV ESNASINDA YASAKLI EŞYALAR

Sınava çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz kulaklık gibi teknolojik cihazlarla gelinmemesi gerekiyor. Takı olarak yalnızca sade bir alyans serbest. Toplu iğne, kağıt para, kemer tokası gibi basit nesneler dışında kalan her türlü materyal yasak. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

TUVALETE GİDEN ADAYLAR SALONA ALINMAYACAK

Adaylar, TYT’de ilk 120 dakika, AYT’de ilk 135 dakika, YDT’de ise ilk 90 dakika boyunca sınav salonunu terk edemeyecek. Sınavın son 15 dakikası da salon dışına çıkmak yasak. Salon dışına çıkanlar, herhangi bir nedenle tekrar içeri alınmayacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Sınav sonuçları hesaplanırken adayların doğru ve yanlış cevap sayıları dikkate alınacak. Dört yanlış bir doğruyu götürecek. Her test için standart puanlar, adayların performansına göre ortalama ve standart sapma değerleriyle hesaplanacak. İptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılacak, cevabı değiştirilen sorular ise güncel anahtara göre değerlendirilecek.

YKS’YE KİMLER KATILIYOR?

Bu yılki sınavda 1 milyon 375 bin 383 kız, 1 milyon 185 bin 257 erkek aday yer alıyor. AYT oturumuna 1 milyon 721 bin 52 kişi başvururken, YDT’ye katılacak aday sayısı 215 bin 447. Adayların 813 bin 487’si lise son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bin 955’i ise mezun statüsünde.

4.5 MİLYON SORU KİTAPÇIĞU, 1 TON KAĞIT

YKS için bu yıl 4,5 milyonun üzerinde soru kitapçığı basıldı ve yaklaşık bir ton kâğıt kullanıldı. Sınavın güvenliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sağlanacak. Üç oturum boyunca 52 binden fazla emniyet personeli görev alacak. Ayrıca sınav sürecinde 93 binden fazla kamera ve 9 bin 500’den fazla dedektör kullanılacak.

Sınav evraklarının taşınması için 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi araç görev yapacak. Bu araçlar, sınav sonrası evrakların Ankara’ya güvenli şekilde ulaşması için özel güvenlik önlemleriyle donatıldı.

TOPLAMDA 592 BİN GÖREVLİ

YKS'nin tüm oturumlarında toplam 592 bin 272 görevli yer alacak. Bu sayı TYT için 333 bin 836, AYT için 226 bin 138, YDT için ise 32 bin 298 kişi olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA