Avukattan İcra Takibi Oyunu: Sahte Evrakla Müvekkilini Dolandırdı

Konya'da yaşayan Soner S., sahte evrakla dolandırıldığını iddia ederek İzmir Barosu'na kayıtlı avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatın, icra takibini durdurma vaadiyle sahte makbuz ve mahkeme kararı düzenlediği öne sürüldü. Şikayetin ardından, delilleri yok etmek için sosyal medya üzerinden kurulan tuzak da iddialar arasında yer aldı.

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Avukattan İcra Takibi Oyunu: Sahte Evrakla Müvekkilini Dolandırdı
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Sahte evrak dolandırıcılığı, özellikle son yıllarda sıkça karşılaşılan ve ciddi mağduriyetlere yol açan bir suç türü haline geldi. Konya'da yaşayan Soner S. de sahte evrakla dolandırıldığını öne sürerek İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Başak A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, mal paylaşımı davasını kaybeden Soner S., eski eşi tarafından başlatılan yaklaşık 10 milyon TL'lik icra takibini durdurmak için Başak A. ile anlaştı. Avukat, icrayı durdurabileceğini belirterek 250 bin TL talep etti, bunun 25 bin TL'si avukatlık ücreti olarak peşin ödendi.

Avukattan İcra Takibi Oyunu: Sahte Evrakla Müvekkilini Dolandırdı - Resim : 1

Kısa süre sonra Başak A., icra için kendi cebinden 286 bin TL ödediğini söyleyerek ödeme makbuzu gönderdi. Ancak Soner S., makbuzun daha önce yatırdığı 792 TL'lik evraktan sahte şekilde düzenlendiğini fark etti. Ayrıca avukatın, İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nden alındığı öne sürülen ve icranın geri bırakılmasına ilişkin sahte bir karar sunduğu da iddialar arasında yer aldı.

Durumu fark eden Soner S., dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. Şikâyetin ardından avukatın, sosyal medya üzerinden "Derya" adını kullanan bir kadın aracılığıyla Soner S. ile yakınlık kurup delilleri yok etmeye çalıştığı; taleplerine karşılık alamayınca ise tehditlere başvurduğu ileri sürüldü. Soner S., tüm delilleri savcılığa teslim etti.

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Kaynak: Sabah

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