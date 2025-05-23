MasterChef Jurisi Mehmet Yalçınkaya'nın Acı Günü

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada başına gelen acı haberi duyurdu. Yalçınkaya ‘can dostunu’ kaybettiğini açıklamasının ardından takipçileri de birçok destek mesajı attı.

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MasterChef Jurisi Mehmet Yalçınkaya'nın Acı Günü

Ekranların sevilen programı MasterChef’te jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya’nın acı günü sosyal medyadan duyuruldu. Yalçınkaya instagram hesabından can dostunu kaybettiğini açıklarken sevenleri de ona destek mesajları attı.

Yalçınkaya 18 yıldır arkadaşlık ettiği köpeği Duman’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda Yalçınkaya “Can dostumu, 18 yıllık arkadaşımı, baba yadigârı Duman’ı kaybettik” ifadelerini kullandı.

MasterChef Jurisi Mehmet Yalçınkaya'nın Acı Günü - Resim : 1

Yalçınkaya, hayvanlara olan daha önce yaptığı paylaşımlarda da göstermişti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçınkaya “Hayvanları sevemeyen insanları sevemez” paylaşımında bulunmuştu.

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