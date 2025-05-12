MasterChef Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Yemek Fiyatları Şaşırttı: İşte Menü Fiyatları

KEŞLİ MANTI 700, SERSERİ YEMEĞİ 1.550 TL

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Mehmet Şef'in restoranında yer alan iki özel yemeğin fiyatı dikkat çekti. Paylaşıma göre, menüde yer alan Keşli Mantı 700 TL'den, Serseri isimli özel yemek ise tam 1550 TL'den satışa sunuluyor.

Geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanan bu yemekler, gurme menüde yer almasına rağmen fiyatlarıyla bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazıları ise 'gastronomik deneyim' vurgusu yaparak destek verdi.