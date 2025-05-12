MasterChef Jürisi Mehmet Şef’in Restoranındaki Yemek Fiyatları Şaşırttı: İşte Menü Fiyatları
MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sunulan yemeklerin fiyatları sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bu kez yarışma programıyla değil, kendi restoranında sunduğu yemeklerin fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şefin menüsünde yer alan bazı lezzetlerin fiyatlarının yüksek olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
2025 sezonu için hazırlıkları süren MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri için geri sayım devam ederken, Mehmet Şef’in restoranına dair bir paylaşım kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının menüden paylaştığı fiyat bilgileri, özellikle gastronomi tutkunlarının ilgisini çekti.
KEŞLİ MANTI 700, SERSERİ YEMEĞİ 1.550 TL
Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Mehmet Şef'in restoranında yer alan iki özel yemeğin fiyatı dikkat çekti. Paylaşıma göre, menüde yer alan Keşli Mantı 700 TL'den, Serseri isimli özel yemek ise tam 1550 TL'den satışa sunuluyor.
Geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanan bu yemekler, gurme menüde yer almasına rağmen fiyatlarıyla bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazıları ise 'gastronomik deneyim' vurgusu yaparak destek verdi.