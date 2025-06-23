'Belediyelerden Terör Örgütüne Para Akışı' İddiası: 25 Kişi İlk Kez Hakim Karşısında

Geçmiş yıllarda belediyeler tarafından "terör örgütü DHKP/C’ye para aktarıldığı" iddiasıyla yargılanan 25 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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'Belediyelerden Terör Örgütüne Para Akışı' İddiası: 25 Kişi İlk Kez Hakim Karşısında
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"Terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı, başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı ve 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından örgüte para aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

ÖZGÜR ÇELİK DE DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Diğer yandan, duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izleyici olarak katıldı.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının yoklamaları ile devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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