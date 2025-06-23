İstanbul'da Büyük Elektrik Kesintisi: BEDAŞ Duyurdu! İşte 23 Haziran İlçe İlçe, Mahalle Mahalle Elektrik Kesilecek Yerler
BEDAŞ İstanbul’da 23 Haziran Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…
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İstanbul’da 23 Haziran Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yürütülen bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. BEDAŞ’ın yaptığı açıklamada, kesintilerin ilçe, mahalle ve sokak bazında detaylı listesi paylaşıldı. İşte mahalle mahalle elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…
Kaynak: Haber Merkezi
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