Saraçhane Eylemleri Davasında Ara Karar: 139 Kişinin Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane eylemleriyle ilgili haklarında dava açılan kişilerden bir grubu bugün hakim karşısına çıktı. "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet" ettikleri gerekçesiyle yargılanan ve aralarında tutuklu bulunmayan 139 sanığın duruşması, İstanbul Adliyesi 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Salon yetersizliği nedeniyle 27. Ağır Mahkemesi salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren kimlik tespitinin ardından duruşmaya katılan 129 sanığın savunması alındı. Ardından avukatların talepleri dinlendi.

Avukatlar, Saraçhene eylemleri sırasında görev alan polislerim sicil numaralarının tespit edilmesini istedi. Mahkeme, mütalaa ve ara karar için yaklaşık 45 dakikalık ara verdi.

Savcılık makamı, duruşmaya katılan sanıkların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, avukat taleplerinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine ve tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Duruşmaya katılamayan 10 kişinin ve tüm avukatların savunmasının alınması için dava 30 Haziran saat 9:30’a bırakıldı.