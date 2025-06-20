Bodrum'da Korkutan Deprem

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Bodrum'da Korkutan Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD verilerine göre; Ege Denizi’nde, Yamurgi (Amorgos) Adası açıklarında saat 19.19’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 124 km uzaklıkta kaydedildi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor
Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı Kabul Etti
Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor