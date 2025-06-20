Bodrum'da Korkutan Deprem
AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD verilerine göre; Ege Denizi’nde, Yamurgi (Amorgos) Adası açıklarında saat 19.19’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 124 km uzaklıkta kaydedildi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-06-20
Saat:19:19:00 TSİ
Enlem:36.84389 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BwQDaqokHI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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