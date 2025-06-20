Nihal Olçok Duruşmada FETÖ'cü İsme Seslendi: 'Oğlumun ve Erol Olçok’un Suçu Neydi?'

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Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen Genelkurmay Çatı Davası’nın bugünkü celsesinde, dönemin Cumhurbaşkanlığı başyaveri eski kurmay albay Ali Yazıcı dün başladığı savunmasını tamamladı. Yazıcı’nın bugünkü savunmasını Nihal Olçok da izledi.

'EROL ABİNİN ÖLÜMÜ WASHINGTON'TA PLANLANDI'

Duruşmada, Nihal Olçok’un “Abdullah Tayyip Olçok’un, Erol Olçok’un suçu neydi?” diye haykırması üzerine Ali Yazıcı, şu iddiaları dile getirdi:

“Haksız değil, o bir anne. Ciğeri yanmış bir anne feryat ediyor. Rahmetli Erol Abi’nin, Abdullah Tayyip Olçok’un katili burada değil. Erol Abi’yi çok sevdim. Mert, delikanlı, o kadar güzel bir insandı ki, onun için öldürüldü. Erol Abi’yi ve oğlunu şehit edenleri Allah kahretsin. Onun öldürülmesi Washington’da planlandı, Medine’de onaylandı. Fırsatını bulunca, 15 Temmuz’da da icra edildi. Nihal Hanım’ın ellerinden öpüyorum, önünde saygıyla eğiliyorum. Rahmetlinin katilleri burada değil, dışarıda. Detay isteyeni koğuşuma bekliyorum.”

Yazıcı’nın savunmasının ardından, Nihal Olçok, 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, bu talebin kabul edilmesini isterken, Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle talebi reddetti. Duruşmaya verilen 10 günlük aranın ardından 1 Temmuz’da devam edilecek.

Kaynak: 12Punto