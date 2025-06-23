HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un Yeni Görevi Belli Oldu

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Eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü görevini tamamlayarak seçildiği Danıştay Üyeliği görevine resmen başladı. Koç, yeni görevine başlaması dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşan Koç, bir teşekkür mesajı yayımladı.

DANIŞTAY ÜYELİĞİ GÖREVİNE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'saygı ve şükranlarını' sunduğunu belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

"2011 yılından bu yana sürdürdüğüm Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği ile 1. Daire Başkanlığı görevimin sona ermesiyle birlikte, seçilmiş bulunduğum Danıştay Üyeliği görevime başlamış bulunuyorum.

Görev süremiz boyunca birlikte çalıştığımız değerli Kurul üyeleri ve mesai arkadaşlarımızla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının güvencesi olduğu bilinciyle hareket ettik. Anayasal ve yasal sorumluluklarımız çerçevesinde, Kurulumuzun saygınlığı ile yargı mensuplarımızın itibarı gözetilerek görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduk.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bu önemli görevi şahsıma tevdi eden yargı teşkilatımıza; ayrıca 2017 Anayasa değişikliği sonrasında görevime devam etmemi uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Göreve başlama vesilesiyle ziyaret ettiğim Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit’e de nazik kabulleri için teşekkür ederim.

Bu vesileyle, süreçte arayarak ya da mesaj yoluyla tebrik ve iyi dileklerini ileten tüm yargı mensuplarımıza, kıymetli dostlarımıza ve büyüklerimize; birlikte görev yaptığımız Sayın Adalet Bakanlarımız Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül ve Yılmaz Tunç’a, Kurul üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, herkese saygılarımı sunarım.

Yeni görevlerine başlayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerine başarılar diliyor; bu yeni dönemin yargı camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."