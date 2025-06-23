Müzik Festivalinde Dehşeti Yaşadılar! 145 Kişiye İğneli Saldırı

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Fransa'nın başkenti Paris'te geride bıraktığımız hafta sonu milyonlarca insanın katılımıyla düzenlenen geleneksel Fête de la Musique (Müzik Festivali) etkinliği büyük ilgi gördü. Yetkililer, etkinliğe beklenmedik yoğunlukta bir katılım olduğunu bildirirken, festivalde korkunç bir saldırı yaşandı. Festivalden hemen önce sosyal medyada kadınların etkinlikte hedef alınacağı yönündeki paylaşımlar haklı çıktı.

Le Monde'un aktardığına göre Fransa'da, 13'ü Paris'te olmak üzere 21 saldırı yaşandı. Biri 15 yaşında bir kız çocuğu, diğeri 18 yaşında bir erkek ve biri de yetişkin kadın olmak üzere üç kişiye üç farklı olayda şırıngayla iğne yapıldı. Bu üç kişi hastaneye kaldırılırken, sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 145 kişinin vücuduna iğne yapıldığı belirtildi.

O İĞNELERİN İÇİNDE NE VARDI?

Çoğu reşit olmayan 16 kişinin saldırıya uğrayarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, bu kişilerin çoğunun festivalde saldırıya uğradığı öğrenildi. Kişilerin bacak, kol veya boyunlarında iğne izi fark ettikleri, ardından da baş dönmesi, mide bulantısı ya da baygınlık yaşadıkları ortaya çıktı. İğnelerle ne enjekte edildiğinin öğrenilmesi için gerekli testlerin yapılacağı aktarıldı.

Olay sonrasında Fransa genelinde 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi