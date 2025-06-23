Manisa'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sık sık orman yangınları meydana geliyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın riskine karşı tedbir almaya çağırıyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri, 11 hava aracı ve yüzlerce personelin desteğiyle alevlerle amansız bir mücadele veriyor.

Gece boyunca süren çalışmalar, yangının ikinci gününde de aralıksız devam ederken, bölgedeki hava koşulları ve arazi zorluğu ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor.

İKİ GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Bölgede, sadece saatler önce aynı alanda çıkan yangının etkileri hafiflerken, 21 Haziran'da çıkan yangın sonrası tahliye edilen Bostancı Mahallesi'nde soğutma çalışmaları tamamlanarak hayat normale dönmüş durumda. Ancak yeniden alevlerin yükselmesi, bölge halkında endişeye yol açtı.

Kaynak: DHA