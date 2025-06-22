Muğla'da Orman Yangını

Muğla’nın Menteşe lçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla'da Orman Yangını
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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, öğle saatlerinde zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da yangın bölgesinde açıklama yaptı.

Aras, "Orman ve itfaiye ekipleri alanda. Herkes dört bir yandan yangına müdahale ediyor. Meclisin gündeminde zeytinliklerle ilgili yasa tasarısı varken ve tek bir zeytin ağacı bizim için çok kıymetliyken gerçekten canımız içimiz yanıyor. Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, yangın konusunda hepimiz çok hassas olalım, yaz geldi havalar ısındı, inanılmaz bir kuraklık var. Lütfen hepimiz dikkatli olalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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