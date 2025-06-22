Sakarya'da Yedek Parça Deposunda Yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yedek parça deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Sakarya'da Yedek Parça Deposunda Yangın
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Zirai Aletler Sanayii'nde bir traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen parçaları tahliye ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Kaynak: AA

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