İstanbul'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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Karadeniz Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öte yandan rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA