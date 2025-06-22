İstanbul'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlere müdahale sürüyor.

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İstanbul'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Karadeniz Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öte yandan rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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