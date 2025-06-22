Aydın Kuşadası'nda Orman Yangını

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Yangın, Adagöl Mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıkarken bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da ekiplere havadan destek verdi.

Ekiplerin ve hava araçlarının yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA