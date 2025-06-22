İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!

Antalya'nın Kepez ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler iki ayrı evden toplam 8 kamyon çöp çıkardı.

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İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!
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Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na, Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde iki ayrı daireden kötü kokuların geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Kuruldan çöplerin bulunduğu dairelerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, Kuzeyyaka Mahallesi'nde 62 yaşındaki F.K'ya ait evden 4 kamyon, Gündoğdu Mahallesi'nde 79 yaşındaki İ.I'nın evinden 4 kamyon olmak üzere 8 kamyon çöp çıkardı. Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Evlerden çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı.

Kaynak: AA

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