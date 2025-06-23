Sözcü TV'den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında Çarpıcı Kulis! Ekranlara Geri mi Dönüyor? Hangi Kanalda Olacak?

Fatih Portakal, 13 Haziran’da Sözcü TV’den veda ederek “Yine emekliliğe geçtim” dese de NOW TV’ye dönüş iddiaları gündemde! İşte kulisleri sallayan bomba gelişme...

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Sözcü TV'den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında Çarpıcı Kulis! Ekranlara Geri mi Dönüyor? Hangi Kanalda Olacak?
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Uzun yıllar Türk televizyonlarında iz bırakan gazeteci Fatih Portakal, yaklaşık iki yıldır SZC TV’de ana haber bültenini sunmasının ardından 13 Haziran 2025’te Sözcü TV’den ayrıldı. Canlı yayında izleyicilerine veda eden Portakal, duygusal bir konuşma yaptı:

“Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım, iyi bitirdim. Sözcü TV’ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü, zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.”

EMEKLİLİK İDDİALARI VE AYRILIK

Portakal’ın “Yine emekliliğe geçtim” sözleri, medyada geniş yankı buldu. Ayrılığını duyuran Sözcü TV, sosyal medya hesaplarından “Bay bay Portakal” ifadeleriyle veda paylaşımı yaptı. Portakal’ın bu kez gerçekten ekranlardan çekileceği ve bir daha haber sunmayacağı düşünülüyordu.

Sözcü TV'den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında Çarpıcı Kulis! Ekranlara Geri mi Dönüyor? Hangi Kanalda Olacak? - Resim : 1

ARKADAŞLARINA NE DEDİ?

Ancak Portakal’ın emeklilik kararı, yeni bir iddia ile gölgelendi. Medyaradar’dan “Ekran Kedisi” rumuzlu köşe yazarı, Portakal’ın yakın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlere dayandırdığı çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı. İddiaya göre Portakal arkadaşlarına “Bu emekli maaşıyla geçinemem” diyerek espriyle karışık bir sitemde bulundu. Arkadaşlarına “Hazırlıklı olun, sezona bomba gibi döneceğiz” dediği öne sürüldü. Şaşkınlık yaşayan arkadaşlarının “Sen emekli olmamış mıydın?” sorusuna ise Portakal’ın “Geçinemem arkadaşlar” cevabını verdiği belirtiliyor.

NOW TV’YE DÖNECEK Mİ?

Kulislere göre, Fatih Portakal’ın eski kanalı FOX (şimdiki adıyla NOW TV) ile yeniden anlaşma yapma ihtimali masada. Selçuk Tepeli’nin NOW TV’deki görevine son verildiği iddialarının ardından kanal yönetiminin Portakal’ı geri getirmek için harekete geçtiği konuşuluyor. Yaklaşık 4,5 yıl FOX TV’de ana haber sunan Portakal, 2020’de istifa etmişti. Tepeli’nin ayrılığı sonrası boşalan koltuğa Portakal’ın oturabileceği spekülasyonları, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Fatih Portakal Ekranlara Veda EdiyorFatih Portakal Ekranlara Veda EdiyorMedya

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Kaynak: Medya Radar

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