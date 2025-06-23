Evi Kenevir Bahçesine Çeviren İki Kişiye Gözaltı

Kırıkkale'de jandarma tarafından tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi. Evin adeta kenevir bahçesine çevrildiği görüldü. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Evi Kenevir Bahçesine Çeviren İki Kişiye Gözaltı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sulakyurt ilçesinde bir adres tespit edildi. Operasyon yapılan adreste uyuşturucu madde arama köpeği "Tepe" ile arama çalışması yapıldı.

Adeta kenevir bahçesine çevrilen evin balkon kısmında kurumaya bırakılmış 50 gram kubar esrar ve evin arkasındaki bahçesinde ekili 104 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili F.N. (40) ve M.K. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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