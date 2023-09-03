Sinan Engin'den ortalığı karıştıracak tahmin: Herkesle iddiaya girerim

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta yer alan Galatasaray için sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken bir tahminde bulundu.

Grubun zorluğundan bahseden Engin, "Kimse kusura bakmasın ve alınmasın ama Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray'ın alacağı puan maksimum 5 olur bu grupta... Yenerse sadece Kopenhag'ı yenebilir. Bu konuda da herkesle iddiaya girerim" dedi.

Sinan Engin'in bu yorumları sonrası Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Ertem Şener ise Galatasaray'ın bu gruptan 2. olarak üst tura yükseleceğini ileri sürdü.