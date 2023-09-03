Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 3-0'la kazanırken maça damgasını vuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcu gollerine devam ederken teknik direktör Okan Buruk da kulüp tarihine geçti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni bir başarıya imza attı.

Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden sarı kırmızılı takımda Okan Buruk tarihe geçti.

Opta verilerine göre Galatasaray'ın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.