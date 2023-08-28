Ebrar Karakurt'tan 'Müslüman Türk milleti sana tahammül ediyor' diyen kişiye tokat gibi yanıt

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt fotoğraflarına yapılan “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Ebrar Karakurt'tan 'Müslüman Türk milleti sana tahammül ediyor' diyen kişiye tokat gibi yanıt

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından müsabaka fotoğraflarını ”Savaşa savaşa kazanıyoruz” yazısıyla paylaştı.

TOKAT GİBİ YANIT

Karakurt bir sosyal medya kullanıcısının söz konusu paylaşımın altına ‘’Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…’’ yazmasına cevap verdi.

Karakurt kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıt verdi.

Etiketler
Ebrar Karakurt
Son Güncelleme:
Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik Kek kabarıyor ve asla çatlamıyor! Aşçıların yıllardır sakladığı teknik
Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor
Vize krizinde son durum... Erdoğan'ın başdanışmanı: AB üyelik süreci müzakereleri 'buzluktan çıkarıldı' Erdoğan'ın başdanışmanı: AB üyelik süreci müzakereleri 'buzluktan çıkarıldı'
Alaattin Çakıcı'ya yargıdan jest: Beraat etti Alaattin Çakıcı'ya yargıdan jest: Beraat etti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog Dinçer Güner, '3 senede bir oluyor' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı Ünlü astrolog Dinçer Güner, yaşanacakları tek tek anlattı
Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı
Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: 2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz! '2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz!'
Ayrım ortadan kalkacak: Emeklilik hesaplamasına yeni düzenleme Emeklilik hesaplamasında yeni düzenleme