Türbenin suyunu kestiğini iddia etmişlerdi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi: Kaçak hat çekmişler
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun belediye tarafından kesildiği iddialarını yalanlayarak kaçak hat çekildiğini söyledi.
Ankara’da bulunan Çamlıdere Semerkandi Türbesi'ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can “Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir” demişti.
Belediye, sosyal medyadan paylaştığı video ile bunu yalanladı. Ankara Büyükşehir Basın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can’ın odacısının babasının ücretli olarak işlettiği ve buna rağmen üst kattaki başka bir işletmeden kaçak su hattı çektiği ortaya çıktı. Üst kattaki işletmeci kaçak hattı tesisatçı çağırarak iptal ettirdi” denildi.
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