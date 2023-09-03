'Müdürün verdiği nişan bohçasını dikmeyi reddetti, görev yeri değiştirildi'

İstanbul'un Göztepe ilçesindeki şehir hastanesinde terzi olarak çalışan Nurdan Özdemir'in görev yeri değiştirildi. İddiaya göre bu değişiklik Özdemir'in, hastanenin Destek ve Kalite Müdürü Fatma Özdoğru'nun kızının nişan bohçası dikmeyi reddetmesi üzerine gerçekleşti.



Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin terzihane biriminde çalışan Özdemir, 28 Ağustos’ta temizlik birimine gönderildi. Özdoğru, bunun üzerine 1 Eylül’de hastanenin başhekimliğine dilekçe verdi.

Özdemir, 1 yıldan fazla çalışan vasıflı işçilerin bir alt kadroya gönderilemeyeceğini belirterek, Fatma Özdoğru’nun kendisini makam odasına çağırdığını ve görevlendirme dilekçesini “zorla ve tehditle” imzaladığını ifade etti.



Mezopotamya Ajansı'ndan Ömer İbrahimoğlu'nun haberine göre, Nurdan Özdemir, yaklaşık 3 yıldır hastanenin terzi biriminde çalıştığını aktardı. Özdemir, Destek ve Kalite Müdürü Fatma Özdoğru’nun özel işlerini kendisine yaptırdığını iddia ederek, “Fatma hanımın özel işlerini yani pantolonunu, abiyesini, nişan bohçasını, kızının çeyizini ve benzeri işlerini bana yaptırıyordu. Benim işim yeşil örtü, tül ve kalp yastığı gibi şeyler dikmektir. Ama müdür bana kendi işlerini yaptırıyordu” diye konuştu.

'ZORLA VE TEHDİTLE İMZALATTI'

Özdoğru’nun kendisine baskı ve mobbing uyguladığını ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Bana ‘yapmak zorundasın’ diyordu. Sırf onun işleri yüzünden öğlen dinlenecek vaktim olmuyordu. Ayrıca bizim neleri yaptığımız her gün deftere yazılır. Ben onun işlerini yapmaktan kendi işimi yapamıyordum ve defterim de açık çıkıyordu. Yine bu yüzden de bana ‘Sen burada yapamıyorsun, seni buradan alacağım’ diyordu. Daha sonra beni makam odasına çağırarak, görev yerimin değiştiğini söyledi. görev yeri değişikliği dilekçesini zorla ve tehditle bana imzalattı. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusunun Fatma Özdoğru’dur.”



İddialara dair konuşan Fatma Özdoğru ise, birim değişikliğinin “ihtiyaca binaen” olduğunu savundu. İddiaları reddeden Özdoğru, özel işlerini kimseye yaptırmadığını, 800 yataklı bir hastanede çalıştığını ve ihtiyaca göre düzenlemeler yaptığını ifade etti.