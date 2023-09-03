İstanbul'da emekli albay evinde ölü bulundu

Bakırköy’de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan emekli albay ölü bulundu. Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti. Emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da emekli albay evinde ölü bulundu

İstanbul Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yalnız yaşayan emekli albay Erol Sanver’in (85) cansız bedeni bulundu.

KOMŞULARI KOKUDAN FARK ETTİ

Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapalı olan daire kapısını açması üzerine Sanver’in cansız bedeninin yerde olduğu görüldü. 2 çocuk abası emekli albay Erol Sanver’in 5 yıl önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden Emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"OĞULLARI VAR AMA O KAPIYI AÇMIYORDU"

Sanver ile ilgili konuşan komşusu Mukaddes Budun “İyi insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Eşi de 5-6 yıl önce ölmüştü. 2 oğlu var. Oğulları var ama o kapıyı açmıyordu. Üzüldüm kedilere de bakıyordu. 30 yıllık komşum. Kendi hallerinde insanlar” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Emekli
Son Güncelleme:
Bir süredir ekranda yoktu. Geri dönen Gönül Dağı dizisine yeni transfer Bir süredir ekranda yoktu. Geri dönen Gönül Dağı dizisine yeni transfer
Her şey Suudi şirketin kaçak binası için: İBB'nin yıkmak istediği binayla ilgili acele kamulaştırma kararı! İBB'nin yıkmak istediği binayla ilgili acele kamulaştırma kararı!
Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla
Denizli'de otobüs, minibüs ve ticari araç çapıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Otobüs, minibüs ve ticari araç çapıştı!
ÇOK OKUNANLAR
300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler 300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar En zeki burçlar açıklandı
Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi
Melissa Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesi Melissa Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesi