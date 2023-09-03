İstanbul'daki orman yangınında kundaklama iddiası

Sultangazi Kent Ormanın'nda yangın çıktı. Yangın helikopterlerinin havadan müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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İstanbul'daki orman yangınında kundaklama iddiası

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangına yanın söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Kent Ormanı'ndaki yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanı içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü.

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