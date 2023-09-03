Ebrar Karakurt'tan final mesajı: Şans dileyin

Avrupa Şampiyonası'na saatler kala milli takımın yıldızı Ebrar Karakurt destek istedi

Ebrar Karakurt'tan final mesajı: Şans dileyin

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Sırbistan'la oynanacak maç öncesi sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ebrar "Bugün tarihimizin en büyük maçına çıkıyoruz. Tarihte ilk kez takım sporlarında Avrupa şampiyonu olabiliriz!!! Şans dileyin" ifadelerini kullandı.

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