Gizem Örge'den şampiyonluk sonrası duygulandıran konuşma: Baba buradayım!

A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Örge'nin açıklamaları izleyenleri duygulandırdı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sırbistan ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette Ebrar Karakurt'un etkili oyunuyla seti 25-21 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sete iyi başlayan ve farkı 4 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları, bu farkı koruyamadı ve seti 25-22 kaybetti. Dördüncü setin sonunu iyi oynayan ve 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar mücadeleyi karar setine taşıdı. Son sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 15-13 kazanarak durumu 3-2'ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası uzun süre sonra milli takıma davet edilen Gizem Örge, yaptığı duygusal konuşma ile geceye damga vurdu.

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İşte Gizem Örge'nin açıklamalar:

"O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' derdi. Baba buradayım bugün! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."

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