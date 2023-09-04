Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şampiyon olan milli takımı hedef aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olması tüm ülkede sevinç yaratırken, daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, millilerin şampiyonluğu için "Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.

Karşılaşma sonrasında büyük coşku yaşanırken, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tartışma yaratan bir açıklamaya imza attı.

Sofuoğlu yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u hedef alarak, "Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum. Lezbiyenlik şampiyonlukla meşrulaşacaksa, dünya çapında başarılı bir hekim de organ mafyası ile çalışabilir öyle mi?" dedi.

ÜNİVERSİTELER İÇİN "FUHUŞ YUVASI" DEMİŞTİ

Daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Ebubekir Sofuoğlu, AKP'li Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." ifadeleri sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı.