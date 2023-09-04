Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şampiyon olan milli takımı hedef aldı!

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı. Sofuoğlu, "Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şampiyon olan milli takımı hedef aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olması tüm ülkede sevinç yaratırken, daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, millilerin şampiyonluğu için "Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.

Karşılaşma sonrasında büyük coşku yaşanırken, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tartışma yaratan bir açıklamaya imza attı.

Sofuoğlu yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u hedef alarak, "Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması önemliydi? Lezbiyenlik ahlaklılık mıdır? Yavrularımızı tehdit eden lezbiyenliğe bulaşmış bu kupayı reddediyorum. Lezbiyenlik şampiyonlukla meşrulaşacaksa, dünya çapında başarılı bir hekim de organ mafyası ile çalışabilir öyle mi?" dedi.

ÜNİVERSİTELER İÇİN "FUHUŞ YUVASI" DEMİŞTİ

Daha önce üniversiteler için "fuhuş yuvası" diyen Ebubekir Sofuoğlu, AKP'li Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." ifadeleri sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ebubekir Sofuoğlu
Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu Başakşehir'den ayrıldı Emre Belözoğlu Başakşehir'den ayrıldı
Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak
Hayatları boyunca hiç şansları yok! Doğuştan yüzü gülmeyen 3 burç Hayatları boyunca hiç şansları yok! Doğuştan yüzü gülmeyen 3 burç
Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi! Melissa Vargas, 'en değerli oyuncu' seçildi!
ÇOK OKUNANLAR
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı
Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı! 10 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı!
Yeni senaryo: 'Gerçekse, Erdoğan'ın vazgeçtiğini söyleyebiliriz' 'Gerçekse, Erdoğan'ın vazgeçtiğini söyleyebiliriz'
Filenin Sultanları dünya basınında: 'Türkiye tribünleri ateşe verdi', Guidetti için 'büyü' yorumu Filenin Sultanları dünya basınında: 'Türkiye tribünleri ateşe verdi'
İddia: Eski bir cumhurbaşkanı, parti lideri olabilir; Abdullah Gül'ün ardından yeni isim gündemde İddialar sürüyor: Abdullah Gül'ün ardından yeni isim gündemde