Antalya'da 6 günde 8 ceset: Sahile 2 ceset daha vurdu!

Antalya'da sahilde cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset daha bulundu. Böylece, Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6 günde 8'e yükseldi.

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Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde sabah göreve başlayan otel çalışanlarının sahilde 2 ceset bulunduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki cesetle karşılaştı. Cesetler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON 6 GÜNDE 8 CESET

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Bugün bulunan 2 cesetle son 6 günde bulunan ceset sayısı 8 oldu.

Antalya'da 6 günde 8 ceset: Sahile 2 ceset daha vurdu! - Resim : 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili dün yapılan açıklamada batan düzensiz göçmen teknesine dikkat çekmiş ve "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" denilmişti.

Valilik açıklamanın devamında ise, "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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