Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 26 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kazada Sivas istikametine gitmekte olan Y.T. sevk ve idaresindeki 58 KD 061 plakalı Koyulhisar ilçesine ait Mercedes marka minibüs ile karşı istikametlerden E.D. sevk idaresindeki 58 ABD 402 Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 1’i ağır 26 kişi yaralandı. Kazaya yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu düşünülüyor. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Sivas
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