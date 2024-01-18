Muhtarlık penceresinden havaya ateş açtı!

Esenyurt’ta bulunan muhtarlıkta akşam saatlerinde arkadaşıyla müzik dinleyen 16 yaşındaki İ.D. pencereden silah sıkıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Olay , dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi muhtarının yeğeni İ.D., yanında bir arkadaşıyla muhtarlığa geldi.

Bilgisayardan müzik açan 16 yaşındaki genç, daha sonra tabanca ile pencereden dışarıya ateş etmeye başladı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İ.D. daha sonra videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: İHA

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