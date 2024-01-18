Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen heyelandan dolayı yol çift taraflı ulaşıma kapandı.

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Çukurca’yı Hakkari ve Şırnak’a bağlayan karayolunun Şorte Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı.

Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası yüzlerce araç yolda kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ile Çukurca İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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