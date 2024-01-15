İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı! 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Sultanbeyli'de bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

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İstanbul Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 işçi de yaralandı. Yangının çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yangın, Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan ve çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede Fırat Karadağ (17), Murat Çolak,(21) Muhammed Şahin’in (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının başladığı anlara ait güvenlik kamerasın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde konteynerde bir anda alevlerin yükseldiği ve alev alev yandığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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İşçi
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